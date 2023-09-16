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Глава представительства Sputnik Денисов, депортированный из Молдовы, принадлежит к военной разведке РФ, - The Insider

16 сентября, 2023 суббота
20:51
Мир

Руководитель представительства пропагандистского агентства Sputnik Виталий Денисов, депортированный из Молдовы по подозрению в угрозе нацбезопасности страны, вероятно, относится к военной разведке РФ

Об этом пишет The Insider .

По информации издания, Денисов, по всей вероятности, является кадровым офицером 72-го центра специальной службы (в/ч 54777), который в интересах ГРУ занимается дезинформацией зарубежной аудитории.

Отмечается, что уроженец Закарпатья Денисов, в свое время поступил во Львовское высшее военно-политическое училище (сейчас Национальная академия сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного, - ред.). В нем готовили организаторов культурно-просветительской работы и военных журналистов. По словам одного из курсантов, там их обучали, в частности, основам конспирации и сбору сведений военного характера.

В 1992 году Денисов отказался приносить присягу и переехал в Москву. В столице РФ он проживал в офицерском общежитии недалеко от штаб-квартиры ГРУ. В налоговой базе данных он был указан сотрудником главного печатного органа минобороны РФ газеты "Красная звезда".

В 2005 году Денисов получил от минобороны ведомственную квартиру, в 2013 году работал в Главном следственном управлении Московской области, его должность установить не удалось.

"Источник The Insider в минобороны сообщил, что из Следственного комитета Денисов перешел в 72-й центр специальной службы (в/ч 54777). Этот центр собирает и анализирует информацию из зарубежных резидентур ГРУ, а также занимается информационными фейками. Он также курирует несколько организаций-ширм, которые финансируются с помощью государственных грантов и нацелены на русскоязычную аудиторию", - пишет издание.

В 2016 году офицеру Денисову присвоили звание полковника ВДВ, а в 2019 году он назначен главным редактором Sputnik в Южной Осетии. Затем он переехал в Баку и возглавил Sputnik там.

"Причем в азербайджанских СМИ Денисова называли не иначе как офицером российской военной разведки", - отмечает издание.

В 2022 году полковника Денисова направили в Кишинев собирать информацию и распространять пропаганду Кремля, однако после вторжения РФ в Украину интернет-сайты и вещание местного представительства Sputnik заблокировали.

  • 13 сентября руководителя Sputnik Moldova, молдовского филиала российского новостного агентства Sputnik, Виталия Денисова депортировали из Молдовы. Ему также запретили въезд в страну на 10 лет
Россия
Молдова
ГРУ
пропаганда
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