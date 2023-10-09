Глава правления Нафтогаза Чернышев пообещал, что Украина пройдет зиму за счет собственного газа
Алексей Чернышев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", отметил, что на сегодняшний день Нафтогаз накопил больший объем природного газа в подземных хранилищах, чем было запланировано правительством Украины
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Должен всех успокоить, Нафтогаз уже накопил достаточный объем природного газа. На сегодняшний день газа в наших подземных хранилищах 15,7 млрд кубометров. Этого абсолютно достаточно для того, чтобы пройти зиму. К тому же эта цифра больше объема, который был запланированный правительством Украины, а именно 14,7 млрд. кубометров. Украина продолжает увеличивать собственную добычу. Эту зиму мы пройдем за счет украинского газа", - подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".
Алексей Чернышев отметил, что цена на газ меняться не будет в течение этой зимы, никаких повышений не планируется.
Алексей, резюмировал: "Цены стабильные – газа достаточно".
Что известно о подготовке к новому отопительному сезону
12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.
13 августа глава правительства Денис Шмигаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .
18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.
Шмигаль пообещал, что тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышать не будут.
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал , что при подготовке к новому отопительному сезону и возможным новым обстрелам энергетической инфраструктуры Украина рассчитывает не только на средства ПВО.
По состоянию на 19 сентября объем природного газа в украинских подземных газовых хранилищах составил 14,7 млрд кубометров. Плановое количество голубого топлива закачали досрочно.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 21 сентября, что украинская энергетическая система полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.16
- EUR Покупка 39.7Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное