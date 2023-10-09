Глава правления Нафтогаза Чернышев пообещал, что Украина пройдет зиму за счет собственного газа

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Должен всех успокоить, Нафтогаз уже накопил достаточный объем природного газа. На сегодняшний день газа в наших подземных хранилищах 15,7 млрд кубометров. Этого абсолютно достаточно для того, чтобы пройти зиму. К тому же эта цифра больше объема, который был запланированный правительством Украины, а именно 14,7 млрд. кубометров. Украина продолжает увеличивать собственную добычу. Эту зиму мы пройдем за счет украинского газа", - подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Алексей Чернышев отметил, что цена на газ меняться не будет в течение этой зимы, никаких повышений не планируется.

Алексей, резюмировал: "Цены стабильные – газа достаточно".

Что известно о подготовке к новому отопительному сезону

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмигаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

Шмигаль пообещал, что тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышать не будут.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал , что при подготовке к новому отопительному сезону и возможным новым обстрелам энергетической инфраструктуры Украина рассчитывает не только на средства ПВО.

По состоянию на 19 сентября объем природного газа в украинских подземных газовых хранилищах составил 14,7 млрд кубометров. Плановое количество голубого топлива закачали досрочно.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 21 сентября, что украинская энергетическая система полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода.