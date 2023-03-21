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Глава правительства Польши выступил за конфискацию активов РФ в пользу Украины

21 мартa, 2023 вторник
03:37
Экономика Матеуш Моравецкий

Пора конфисковать российское имущество за рубежом – оно должно пойти на восстановление Украины и компенсацию за энергоносители для Европы

Об этом, выступая в университете Рупрехта-Карла в немецком городе Гайдельберг, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Укринформ.

Как подчеркнул польский премьер, эта война идет за общие европейские ценности, и украинцы воюют не только за себя, но и за свободу Европы.

"Наше будущее также зависит от результатов этой войны, от того, как она закончится. Поражение Украины означало бы поражение Запада, поражение всего свободного мира... После этого Россия чувствовала бы себя безнаказанной, и мир бы изменился - пришло бы время непредсказуемости", - сказал Моравецкий.

Он сравнил Путина с Гитлером: "Как умиротворение в 1930-х, привлекло Гитлера к действиям, так и поражение Украины побудило бы Путина действовать дальше, убедило бы его ничего не бояться".

По словам Моравецкого, Путин рассчитывал, что украинцы сдадутся, выберут мир и заплатят за него любой ценой. Он отметил, что ошибкой Путина была недооценка украинцев и их готовность жертвовать жизнями ради своего государства.

"Россия продолжает лживо обвинять украинцев в фашизме. Так же говорил Сталин... Надо четко сказать, что фашист – это человек, желающий уничтожить другие народы, нарушающий права человека и желающий растоптать человеческое достоинство. Фашистом сегодня является Владимир Путин и все те, кто помогает ему в российской агрессии против Украины", - отметил глава польского правительства.

Он выразил убеждение, что европейцы "обязаны противостоять российскому фашизму, поскольку это сущность европейской идентичности". И сегодня украинцы напоминают европейцам, какой должна быть Европа – с правом каждого человека на безопасность, свободу, демократию.

Моравецкий также указал на необходимость более сильной политической воли для поддержки Украины. В частности, пора для конфискации российского имущества за рубежом, чтобы оно пошло на восстановление Украины.

"Жестокие агрессоры должны знать, что рано или поздно придется платить за ущерб, нанесенный этой агрессией. Сегодня я хочу сказать всем лидерам Европы: пора конфисковать российское имущество, чтобы отстроить Украину и уменьшить расходы на энергоносители для европейцев", - констатировал глава Совета министров. Польша.

Как отметил Моравецкий, трансатлантическое сотрудничество доказало, что НАТО на сегодняшний день является самым эффективным оборонным союзом, который когда-либо существовал.

"Без США и Польши сегодня уже не было бы Украины", – высказал мнение польский премьер. И добавил, что ключевое значение для безопасности Европы будет иметь в ближайшее время присоединение к Североатлантическому альянсу Финляндии и Швеции. Он призвал страны Европы к увеличению расходов из бюджета на обороноспособность, напомнив, что Польша сейчас выделяет на это до 4% ВВП.

Моравецкий подчеркнул, что Путин напал на Украину, поскольку был уверен в слабости Европы, но российский диктатор ошибся. Однако, добавил премьер Польши, Европа еще не победила.

"Будущее Европы сейчас борется за украинцев, которые также борются за нас. Украинцев нужно поддерживать, их боевой дух должен быть для нас вдохновением", - подытожил глава правительства Польши.

  • Напомним, 20 марта, стало известно, что большинство стран ЕС утвердило план поставки боеприпасов в Украину. Однако официального объявления пока нет.
  • Нескольких стран нет в предыдущем списке участников проекта, однако Венгрия официально заявила , что отказалась участвовать в приобретении 1 млн боеприпасов для Украины.
  • Впоследствии стало известно, что Польша и еще несколько стран не подписались под планом ЕС по снабжению боеприпасами в Украину из-за того, что не успели завершить "внутренние процедуры".

Польша
санкции против России
война с Россией
востановление Украины
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