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Главная война с Россией Глава правительства Грузии хочет мириться с Украиной, но вводить санкции против России во вред своей стране не будет

Глава правительства Грузии хочет мириться с Украиной, но вводить санкции против России во вред своей стране не будет

26 апреля, 2022 вторник
00:45
война с Россией

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал украинские власти вернуть посла и не требовать введения санкций против РФ

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

По словам министра, Грузия делает максимум возможного, чтобы показать правительству Украины и украинскому обществу, что мы их поддерживаем.

Таким образом, Бурчуладзе отреагировал на недавнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что он не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России.

В правительстве Грузии уверяют, что Грузия находится на первом месте по объему предоставления Украине гуманитарной помощи

"Не менее важно, каково отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Вероятно, по моему мнению, нет другой страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те образы, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир», – утверждает Бурчуладзе.

Он также отметил, что "формулирование как Грузия не присоединяется к санкциям, является неправильным". Он подчеркнул, что "Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям - ООН, Совету Европы и другим". В свою очередь, по его мнению, "глупо присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут подавлять население Грузии".

  • Напомним, президент Владимир Зеленский дал понять, что посол Украины не вернется в Тбилиси без радикального изменения в действиях грузинских властей, которые сейчас, по его мнению, не демонстрируют дружественное отношение к Украине.

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Грузия
санкции против России
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