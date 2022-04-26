Глава правительства Грузии хочет мириться с Украиной, но вводить санкции против России во вред своей стране не будет
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал украинские власти вернуть посла и не требовать введения санкций против РФ
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
По словам министра, Грузия делает максимум возможного, чтобы показать правительству Украины и украинскому обществу, что мы их поддерживаем.
Таким образом, Бурчуладзе отреагировал на недавнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что он не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России.
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"Не менее важно, каково отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Вероятно, по моему мнению, нет другой страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те образы, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир», – утверждает Бурчуладзе.
Он также отметил, что "формулирование как Грузия не присоединяется к санкциям, является неправильным". Он подчеркнул, что "Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям - ООН, Совету Европы и другим". В свою очередь, по его мнению, "глупо присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут подавлять население Грузии".
- Напомним, президент Владимир Зеленский дал понять, что посол Украины не вернется в Тбилиси без радикального изменения в действиях грузинских властей, которые сейчас, по его мнению, не демонстрируют дружественное отношение к Украине.
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