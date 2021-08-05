Глава полиции Киева Крищенко подал в отставку, - СМИ
В четверг, 5 августа, ряд украинских СМИ сообщили о том, что начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко подал заявление об увольнении
В частности об этом сообщили изданию Цензор.НЕТ и РБК-Украина .
"Он написал рапорт на увольнение", - рассказал источник РБК-Украина в правоохранительных органах.
В то же время УНИАН сообщает, что в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Киеве заявили, что не располагают информацией по этому поводу.
"Сейчас мы такой информацией не располагаем", - заявили в столичной полиции.
При этом источник УНИАН в МВД сообщил, что отставка Крищенко обсуждалась.
"Такие разговоры были", - сказал собеседник издания.
Крищенко работал заместителем главы Нацполиции - начальником Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.
- Напомним, ранее правительство уволило Антона Геращенко с должности заместителя главы МВД.
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