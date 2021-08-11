Глава полиции Киева Крищенко подал в отставку
10 августа руководитель главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что подал рапорт об отставке, и 10 августа его удовлетворили
Об этом главный полицейский города Киева Андрей Крищенко объявил в Facebook.
"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева. Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто - успехов. Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям ", - написал Крищенко.
Причину такого решения он не назвал.
Ранее о том, что Крищенко уходит в отставку, сообщали СМИ. Официально в Нацполиции это не подтверждали.
6 августа министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции игр Клименко отрицают слухи об отставке Крищенко, которые распространили СМИ днем ранее
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