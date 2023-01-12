Об этом глава Пентагона заявил во время пресс-конференции по итогам заседания Консультативного комитета США – Япония по вопросам безопасности в Вашингтоне, передает Укринформ.

"Во-первых, позвольте мне начать с вопроса о Соледаре, и достался ли он россиянам. Сейчас мы не можем подтвердить эту информацию", - подчеркнул министр обороны США.

Он отметил, что там имеют место "очень динамичные" бои, и контроль над районами переходит из одних рук в другие в условиях жесткой борьбы.

"Мы сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное и убедиться, что у украинцев есть возможности, необходимые для успешной защиты своей суверенной территории", - отметил глава Пентагона.

Остин сообщил, что регулярно общается со своим украинским коллегой. Кроме того, он напомнил, что на следующей неделе в Германии состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" при участии около 50 стран. Там речь пойдет, прежде всего, о том, в чем больше сейчас нуждается Украина, и что ей необходимо для достижения успеха в будущем.

"Мы будем поддерживать Украину, пока это будет нужно, и по всему, что я вижу со стороны наших союзников и партнеров, они чувствуют то же самое. Поэтому мы остаемся единственными в наших усилиях", - подчеркнул министр обороны США.

Напомним, Пригожин заявил о взятии вагнеровцами Соледара, однако впоследствии минобороны РФ добавили, что частично контролируют город. По данным Генштаба ВСУ, враг сосредотачивает усилия на наступательных действиях Бахмутского направления. Бои за Соледари продолжаются.

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