Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Глава Пентагона заявил, что заявления РФ о взятии Соледара не имеют подтверждений

Глава Пентагона заявил, что заявления РФ о взятии Соледара не имеют подтверждений

12 января, 2023 четверг
03:15
война с Россией Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что по состоянию на вечер среды он не имеет подтверждений заявлениям, распространенным россиянами, о якобы «захвате» украинского города Соледар

Об этом глава Пентагона заявил во время пресс-конференции по итогам заседания Консультативного комитета США – Япония по вопросам безопасности в Вашингтоне, передает Укринформ.

"Во-первых, позвольте мне начать с вопроса о Соледаре, и достался ли он россиянам. Сейчас мы не можем подтвердить эту информацию", - подчеркнул министр обороны США.

Он отметил, что там имеют место "очень динамичные" бои, и контроль над районами переходит из одних рук в другие в условиях жесткой борьбы.

"Мы сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное и убедиться, что у украинцев есть возможности, необходимые для успешной защиты своей суверенной территории", - отметил глава Пентагона.

Остин сообщил, что регулярно общается со своим украинским коллегой. Кроме того, он напомнил, что на следующей неделе в Германии состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" при участии около 50 стран. Там речь пойдет, прежде всего, о том, в чем больше сейчас нуждается Украина, и что ей необходимо для достижения успеха в будущем.

"Мы будем поддерживать Украину, пока это будет нужно, и по всему, что я вижу со стороны наших союзников и партнеров, они чувствуют то же самое. Поэтому мы остаемся единственными в наших усилиях", - подчеркнул министр обороны США.

  • Напомним, Пригожин заявил о взятии вагнеровцами Соледара, однако впоследствии минобороны РФ добавили, что частично контролируют город. По данным Генштаба ВСУ, враг сосредотачивает усилия на наступательных действиях Бахмутского направления. Бои за Соледари продолжаются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Ллойд Остин
пропаганда
Соледар
Читайте также:
путін путлер
10 января, 2023 вторник
Любое отстранение Путина от власти приведет к распаду России, - дипломат Огрызко
Автор Татьяна Яворськая
11 января, 2023 среда
Икона с "Мерседесом": имело ли право УПЦ МП разрисовывать лавру портретами своих руководителей
Олександр Усик
10 января, 2023 вторник
IBF изменила решение об обязательной защите титула Усиком
Киев
-9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.99
    Покупка 39.99
    Продажа 40.7
  • EUR
    Покупка 41.81
    Продажа 42.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
12 января
04:11
Турция готова открыть гуманитарный коридор для раненых военных из Украины, - Эрдоган
03:43
Майя Санду
Молдова выполнила почти половину требований по интеграции в ЕС, - Санду
02:47
В Нидерланды прибыла военная техника из США, она усилит базы НАТО в Польше и Литве
02:19
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
В Минобороны Британии прокомментировали смену командования войск РФ в Украине
01:51
МКС
Авария на МКС: Космонавтов вернут на Землю следующим кораблем "Союз"
01:23
Укрэнерго обещает улучшение ситуации с электроснабжением на выходные
00:55
США продолжат поддерживать Украину всем необходимым для победы в войне с РФ, - Белый дом
00:27
Канада купит NASAMS для Украины за свыше $300 млн, дополнительно добавит арсенал ракет
00:05
ВСП
Съезд судей Украины избрал пятерых членов Высшего совета правосудия
2023, среда
11 января
23:26
Президентка Словакии Чапутова разрешила семи словакам вступить в ВСУ
22:24
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
На Бахмутском направлении у неприятеля начался информационный ступор. Колонка Сергея Згурца
22:22
экология
Вице-президент Еврокомиссии Тиммерманс: "Украина должна заставить РФ выплатить репарации за экоцид"
22:16
Порошенко передали "Киевводоканалу" мощный генератор, который обеспечит водой столичную Троещину
21:48
Россиянка ушла из жюри международной книжной премии из-за протестов ряда стран
21:44
Россия обстреляла Сумщину из артиллерии и минометов
21:30
Обзор
Бои за Соледар продолжаются, Украине передают танки, Путин сменил командующего "спецоперацией". Мировые СМИ об Украине 11 января
21:01
YASNO об отключении света в Киеве: город получает 60% нужной энергии, 40% этого объема идет на инфраструктуру
20:50
Интервью
Константин Жеваго
Я больше всех заинтересован в скором и справедливом правосудии, - Константин Жеваго
20:47
Швейцария отказывается принимать российские паспорта, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии
20:43
Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Додик объявил посла Украины "нежелательным" в Республике
20:08
OPINION
Спасти нерядовых госпредателей
20:03
Эксклюзив
Икона с "Мерседесом": имело ли право УПЦ МП разрисовывать лавру портретами своих руководителей
20:00
Обзор
Победные новости 322-го дня войны: танки Leopard для Украины, сбитый российский вертолет Ка-52 и донаты "на месть"
19:56
За последние два дня мы открыли дверь, в которую смогут проехать западные танки, - Кулеба
19:56
Обновлено
Посол Василий Боднар опроверг информацию о поставках из Турции в Украину кассетных боеприпасов
19:53
Биатлон: трое украинцев финишировали в топ-30 индивидуальной гонки в Рупольдинге
19:49
Шмыгаль обсудил с послом США укрепление энергосистемы Украины в условиях ракетных ударов РФ
19:30
В феврале Киев планирует посетить делегация еврокомиссаров, – Politico
19:30
Донецкое направление держится, а наш оборонный потенциал растет, - Зеленский
19:14
На войне погиб волейболист и тренер Василий Бердичевский
19:14
Резников пообщался по телефону с министрами обороны Литвы и Турции: что обсудили
18:55
Обновлено
Российские войска обстреляли в Херсоне роддом: пострадала работница
18:51
ВСУ сбили российский вертолет и поразили 3 вражеских состава боеприпасов, - возведение Генштаба
18:44
Боксерские перчатки, подаренные Виталием Кличко Кракову, продадут на благотворительном аукционе
18:43
Российская армия готовится к новой массированной ракетной атаке, - Гуменюк
18:42
В Украину прибыли 10 мостов от Норвегии, их установят на освобожденных территориях
18:27
Приват24
Оккупанты нашли способ бороться с гривной - заставляют удалять приложения украинских банков
18:20
Обзор
"Боевая птица из Турции" против российской армии: как Bayraktar TB2 помогает ВСУ уничтожать врага
18:17
За сутки россияне 249 раз обстреляли Бахмутское направление, - представитель Восточной группировки ВСУ
18:15
Украинцы в Дии приобрели военных облигаций на 250 млн гривен
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV