Об этом написал руководитель Пентагона в Twitter.

"Всегда приятно встретиться со своим другом и коллегой Алексеем Резниковым. Почти 50 стран, участвующих в сегодняшней Контактной группе по обороне Украины, объединяются с вами и мужественными защитниками Украины", - написал Ллойд Остин.

Алексей Резников, министр обороны Украины, также заявил о встрече с Остином.

"Начал свой день со встречи с моим коллегой и великим другом Ллойдом Дж. Остином III. Сегодня более 50 стран стоят бок о бок с Украиной в этой неспровоцированной войне, начатой Россией. Спасибо за ваше руководство, а также благодарим всех наших друзей и партнерам за непреклонную поддержку", - подчеркнул Резников.

Министры обороны США и Украины встретились перед заседанием группы. В этот раз встреча в формате "Рамштайн" проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Это уже 13-я встреча Контактной группы по обороне Украины.

Что известно о заседании в формате "Рамштайн"

"Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, состоявшихся с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны.

С начала полномасштабного вторжения состоялось уже 12 заседаний На последней, 25 мая, обсудили поиск дополнительных систем ПВО для Киева, обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и создание нового центра обслуживания танков Leopard. Страны-участники также посвятили время усилению защиты Украины, в частности, поставке снарядов калибра 155 мм, систем противовоздушной обороны, радаров и другой амуниции.

Также на встрече сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды. В целом, в списке стран, которые предложили обучать украинских пилотов: Великобритания , Дания, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Португалия, Польша.

А еще генерал Марк Милли отметил , что в будущем F-16 будут играть роль в составе Военно-воздушных сил Украины, но на то, чтобы построить воздушные силы необходимого объема и мощности, уйдет значительное количество времени.

12 июня министр обороны Украины Алексей Резников рассказал , о чем будут говорить на 13-м заседании "Рамштайна". В приоритете обсуждение "самолетной коалиции", подготовка пилотов, техников и инженеров.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне очередного "Рамштайна", 13 июня, обсудил оборонные нужды Украины с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.