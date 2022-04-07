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Глава Пентагона впервые публично заявил, что США делятся разведывательными данными с Украиной

7 апреля, 2022 четверг
20:37
война с Россией Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин впервые публично заявил, что США предоставляют разведывательные данные украинским Вооруженным силам для проведения операций на Донбассе

Давая показания в Комитете по вооруженным силам Сената, Остин заявил, что США предоставляют разведывательные данные, чтобы помочь Украине противостоять российским войскам на оккупированном Донбассе.

"Мы предоставляем им... разведку для проведения таких операций... на Донбассе. Это правильно", - сказал Остин в ответ на вопросы сенатора Тома Коттона. Он также отметил, что США не удерживают Украину от атак на российские войска в этих районах.

Таким образом, американский чиновник впервые публично признал роль США в военных операциях Украины, когда боевые действия переместились от Киева на юго-восток Украины.

"Мы продолжаем предоставлять полезную информацию и разведывательные данные украинским Вооруженным силам в их борьбе, – сказал высокопоставленный чиновник по обороне CNN в четверг после отчета Остина. – Поскольку эта борьба все больше перемещается в регион Донбасса, мы будем корректировать наше информационное содержание и поток в соответствии с потребностями".

Ранее в этом месяце Белый дом признал, что США направили Украине "значительное количество детальных, своевременных разведывательных данных" по планам России.

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Ллойд Остин
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