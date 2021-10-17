Глава Пентагона в Киеве сделает важное заявление относительно членства Украины в НАТО, - Минобороны США

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Пентагона.

Отмечается, что глава Пентагона призовет Украину и Грузию провести изменения, необходимые для того, чтобы они могли претендовать на членство в НАТО.

"Остин подчеркнет в Грузии и Украине, что двери в НАТО открыты, и призовет эти страны провести изменения, необходимые для того, чтобы они могли претендовать на членство в оборонном Альянсе. Мы укрепляем суверенитет стран, находящихся на передовой российской агрессии", - заявили в Пентагоне.

13 октября стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе прибудет с визитом в Украину.

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