Глава Пентагона прибыл в Латвию обсудить поддержку Украины

Об этом сообщила пресс-служба Остина в твиттере.

"Приземлился в Риге, Латвия. Я с нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить безопасность в регионе и важность продолжения поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 550 миллионов долларов, в том числе дополнительных боеприпасов для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS).

Министерство обороны США 8 августа объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере одного миллиарда долларов. Новый пакет военной помощи, среди прочего, включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряды для 155-мм артиллерии, 120-мм минометные системы и снаряды к ним, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 БМП.

Остап Ярыш, журналист и ведущий "Голоса Америки", сообщил, что это один из крупнейших военных пакетов, который администрация США выделила с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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