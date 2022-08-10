Глава Пентагона прибыл в Латвию обсудить поддержку Украины
Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Латвию, чтобы обсудить вопрос военной помощи Украине
Об этом сообщила пресс-служба Остина в твиттере.
"Приземлился в Риге, Латвия. Я с нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить безопасность в регионе и важность продолжения поддержки Украины", - говорится в сообщении.
Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 550 миллионов долларов, в том числе дополнительных боеприпасов для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS).
- Министерство обороны США 8 августа объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере одного миллиарда долларов. Новый пакет военной помощи, среди прочего, включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряды для 155-мм артиллерии, 120-мм минометные системы и снаряды к ним, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 БМП.
- Остап Ярыш, журналист и ведущий "Голоса Америки", сообщил, что это один из крупнейших военных пакетов, который администрация США выделила с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.79
Покупка 38.79Продажа 39.75
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.35
- Актуальное
- Важное