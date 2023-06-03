Глава Пентагона предупреждает об угрозе войны на Тайване: конфликт будет разрушительным
Министр обороны США Ллойд Остин предупреждает, что война за Тайвань была бы разрушительной и могла повлиять на мировую экономику
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"Весь мир заинтересован в сохранении мира и стабильности в Тайванском проливе. От этого зависит безопасность коммерческих судоходных путей и глобальных цепей снабжения. Так же свобода навигации по всему миру. Не ошибайтесь: конфликт в Тайванском проливе был бы разрушительным", - заявил Остин.
Также он подчеркнул, что "конфликт в Тайванском проливе повлияет на мировую экономику так, как мы не можем представить". Но он добавил, что США продолжат поддерживать партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.
- В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня , заставляя другие страны признать его частью "единого Китая" и неоднократно угрожал вторжением .
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