Об этом сообщает Пентагон.

Глава Пентагона Ллойд Остин в среду, 28 сентября, в беседе с министром обороны Дании выразил полную поддержку безопасности в регионе Балтики и предложил помощь США в расследовании взрывов по российским трубопроводам "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море.

Утечки газа в этих газопроводах произошли 27 сентября. В ЕС утверждают, что эти истоки являются следствием преднамеренных действий.

Ллойд Остин отметил, что США "являются преданными безопасности в Балтийском море и своему древнему союзнику Дании".

В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления .

27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

Спецслужбы США еще летом предупреждали федеральное правительство Германии о риске возможных атак на российские трубопроводы, пролегающие по дну Балтийского моря.

В Кремле отреагировали на обвинения в причастности России к инцидентам на газопроводах системы "Северный поток" и назвали их "предсказуемо бессмысленными и абсурдными".

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