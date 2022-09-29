Глава Пентагона предложил Дании помощь США в расследованиях взрывов в Балтийском море
Глава Пентагона Ллойд Остин предложил Дании помощь США в расследованиях взрывов на российских трубопроводах в Балтийском море
Об этом сообщает Пентагон.
Глава Пентагона Ллойд Остин в среду, 28 сентября, в беседе с министром обороны Дании выразил полную поддержку безопасности в регионе Балтики и предложил помощь США в расследовании взрывов по российским трубопроводам "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море.
Утечки газа в этих газопроводах произошли 27 сентября. В ЕС утверждают, что эти истоки являются следствием преднамеренных действий.
Ллойд Остин отметил, что США "являются преданными безопасности в Балтийском море и своему древнему союзнику Дании".
- В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления .
- 27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".
- Спецслужбы США еще летом предупреждали федеральное правительство Германии о риске возможных атак на российские трубопроводы, пролегающие по дну Балтийского моря.
- В Кремле отреагировали на обвинения в причастности России к инцидентам на газопроводах системы "Северный поток" и назвали их "предсказуемо бессмысленными и абсурдными".
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