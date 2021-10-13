Глава Пентагона посетит Украину на следующей неделе
Министр обороны США Ллойд Остин едет с визитом в Украину
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Радио Свобода.
"Министр и команда готовятся к визиту в Европу на следующей неделе. Среди остановок - Грузия, Украина и Румыния", - заявил он.
Спикер добавил, что в конце турне Остин примет участие во встрече министров обороны стран НАТО.
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