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Глава Пентагона посетит Украину на следующей неделе

13 октября, 2021 среда
08:36
Мир

Министр обороны США Ллойд Остин едет с визитом в Украину

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Радио Свобода.

"Министр и команда готовятся к визиту в Европу на следующей неделе. Среди остановок - Грузия, Украина и Румыния", - заявил он.

Спикер добавил, что в конце турне Остин примет участие во встрече министров обороны стран НАТО.

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НАТО
США
Ллойд Остин
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