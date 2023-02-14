Глава Пентагона перед заседанием в формате "Рамштайн" пообещал Украине помощь в контрнаступлении весной
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные союзники наращивают усилия, чтобы помочь Украине эффективнее освобождать свои территории
Об этом он заявил на брифинге перед заседанием группы в формате "Рамштайн".
"Украина показала, что имеет все шансы победить агрессора. Сейчас все больше стран приобщается к помощи украинскому народу для того, чтобы они отстояли свою территорию, суверенитет и свободу. Сегодня присутствие союзников на встрече в формате "Рамштайн" еще раз доказывает, что все страны мира продолжают наращивать усилия и продумывать новые решения", - заявил Остин.
Министр обороны США подчеркнул, что Украина должна быстро получить обещанную военную помощь.
"Вместе контакт-группа заявляет, что мы будем поддерживать Украину и дальше. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной. Наше единство и скорость мгновенного реагирования поможет украинцам освободить свои территории. Мы будем делать все возможное для того, чтобы Украина быстро получила средства, которые ей пообещали союзники. Также мы помогаем и будем помогать Вооруженным Силам Украины в обучении, чтобы они были более эффективными", - добавил он.
- 12 февраля министр обороны США Ллойд Остин и его коллега Алексей Резников говорили по телефону: речь шла о ПВО и артиллерии для ВСУ
- 13 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что вопрос поставки Украине боевой авиации будет в повестке дня девятой встречи в формате "Рамштайн"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.17
-
EUR
Покупка 41.79Продажа 42.69
- Актуальное
- Важное