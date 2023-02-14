Об этом он заявил на брифинге перед заседанием группы в формате "Рамштайн".

"Украина показала, что имеет все шансы победить агрессора. Сейчас все больше стран приобщается к помощи украинскому народу для того, чтобы они отстояли свою территорию, суверенитет и свободу. Сегодня присутствие союзников на встрече в формате "Рамштайн" еще раз доказывает, что все страны мира продолжают наращивать усилия и продумывать новые решения", - заявил Остин.

Министр обороны США подчеркнул, что Украина должна быстро получить обещанную военную помощь.

"Вместе контакт-группа заявляет, что мы будем поддерживать Украину и дальше. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной. Наше единство и скорость мгновенного реагирования поможет украинцам освободить свои территории. Мы будем делать все возможное для того, чтобы Украина быстро получила средства, которые ей пообещали союзники. Также мы помогаем и будем помогать Вооруженным Силам Украины в обучении, чтобы они были более эффективными", - добавил он.