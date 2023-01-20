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Глава Пентагона открыл заседание в формате Рамштайн: "Это решающий момент для Украины и всего мира"

20 января, 2023 пятница
12:11
война с Россией

В Германии, на американской авиабазе "Рамштайн", началась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира"

Об этом сообщает BBC.

20 января началась восьмая встреча министров обороны в контактной группе по обороне Украины в немецком городе Рамштайн.

Открыл заседание министр обороны США Ллойд Остин, он пообещал Украине поддержку столько, сколько это потребуется:

"Мы собираемся в беспокойное время, но вы видите решимость и единство этой контактной группы... Когда несколько месяцев назад Путин начал свое безрассудное вторжение, он думал, что мир отвернется. Он не рассчитывал на мужество украинского народа... Российские войска усилили свои ужасающие атаки, убивая многих невинных украинцев", - отметил он.

Глава Пентагона добавил, что "это решающий момент для Украины и всего мира", подтверждая, что разные страны Европейского Союза продолжают помогать вооружать Украину. Он отметил, что Германия предоставит систему противовоздушной обороны Patriot и добавил, что другие страны, включая Францию, Канаду и Польшу, также помогают.

  • Напомним, Белый дом объявил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 2,5 млрд долларов: туда вошли ПВО Avenger, дополнительные Bradley, Stryker, боеприпасы к HIMARS.

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