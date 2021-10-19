Глава Пентагона Остин встретился с Зеленским

Об этом Остин сообщил в Twitter.



"Моя искренняя благодарность президенту Зеленскому за то, что сегодня принял меня в Киеве. Вместе с нашими союзниками мы остаемся преданными поддержке права Украины решать собственную будущую внешнюю политику, свободную от постороннего влияния", - написал Остин.

Напомним, 19 октября Остин прибыл в Украину.

Ранее сообщалось, что Ллойд Остин во время визита в Киев сделает важное заявление относительно членства Украины в НАТО.