Глава Пентагона Остин прибыл с неанонсированным визитом в Ирак
Во вторник, 7 марта, министр обороны США Ллойд Остин посетил с неанонсированным визитом Ирак
Об этом сообщает Reuters .
Визит Остина в Ирак ранее не анонсировался. В Пентагоне объявили о турне министра обороны по Ближнему Востоку, в ходе которого он с 5 по 9 марта уже посетил Иорданию и должен побывать в Египте и Израиле, чтобы заверить партнеров в приверженности США к сотрудничеству с ними.
По словам Остина, визит в Багдад призван показать, что Вашингтон намерен сохранить свое военное присутствие в Ираке через 20 лет после того, как США свергли режим Саддама Хусейна.
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