Об этом сообщает Reuters .

Визит Остина в Ирак ранее не анонсировался. В Пентагоне объявили о турне министра обороны по Ближнему Востоку, в ходе которого он с 5 по 9 марта уже посетил Иорданию и должен побывать в Египте и Израиле, чтобы заверить партнеров в приверженности США к сотрудничеству с ними.

По словам Остина, визит в Багдад призван показать, что Вашингтон намерен сохранить свое военное присутствие в Ираке через 20 лет после того, как США свергли режим Саддама Хусейна.