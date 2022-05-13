Глава Пентагона Остин поговорил с Шойгу впервые за время полномасштабной войны РФ против Украины
13 мая министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Это был первый разговор Остина с Шойгу с 18 февраля.
"Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и отметил важность сохранения линий связи", - заявил Кирби.
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