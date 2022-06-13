Глава Пентагона Остин о необходимости Украины в 1 тыс. гаубиц и 300 РСЗО: "США готовы предоставить все и помочь успеху"
Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал потребность Украины в 1000 гаубицах и 300 ракетных системах залпового огня для победы над Россией, заявив, что его страна готова "предоставить все и помочь Украине быть успешной"
Об этом Остин сказал в ответ на вопросы издания Foreign Policy, сообщает сайт Пентагона .
"Во-первых, США готовы предоставить все и помочь Украине быть успешной", – сказал Остин.
Также министр обороны США напомнил об уже оказанной Украине военной помощи от США и партнеров, также приобщившихся к поддержке Украины оружием.
"У нас есть партнеры со всего мира, которые готовы помочь Украине существенно. Мы уже видели – знаете, мы уже предоставили значительное количество гаубиц и значительное количество 155-мм боеприпасов, а также многие другие вещи. Но и другие страны предоставили 155-мм гаубицы ", – сказал Остин.
Глава Пентагона заверил, что США продолжат поддерживать Украину и оказывать помощь для защиты украинской территории.
"Мы будем продолжать работать, чтобы как можно быстрее получить как можно больше, чтобы помочь им добиться успеха. И мы сосредотачиваемся на том, чтобы мы им помогали, давали им то, что необходимо для защиты суверенной территории", - подытожил Остин.
- Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил , что Украине для победы над Россией нужны 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.
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