Глава Пентагона Ллойд Остин приедет в Киев 19 октября
Министр обороны США Ллойд Остин приедет в Украину в вторник, 19 октября
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на посольство США в Украине.
Ллойд Остин осуществит визит, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины Соединенными Штатами.
В Киеве глава Пентагона примет участие в церемониале памяти павших защитников Украины в Мемориальной зале и возле Мемориального колокола защитникам Украины.
Также Ллойд Остин встретится с министром обороны Андреем Тараном, чтобы обсудить прогресс в реформировании украинской оборонной отрасли и военно-промышленного комплекса с учетом евроатлантические стремления Украины.
Кроме того, министры обороны Украины и США обсудят безопасность в Черном море.
После встречи Таран и Остин сделают короткие заявления для прессы и ответят на вопросы.
В Украину Ллойд Остин прибудет после визита в Грузию.
- Напомним, ранее сообщалось, что Ллойд Остин во время визита в Киев сделает важное заявление относительно членства Украины в НАТО .
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