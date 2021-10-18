Глава Пентагона Ллойд Остин приедет в Киев 19 октября

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на посольство США в Украине.



Ллойд Остин осуществит визит, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины Соединенными Штатами.



В Киеве глава Пентагона примет участие в церемониале памяти павших защитников Украины в Мемориальной зале и возле Мемориального колокола защитникам Украины.



Также Ллойд Остин встретится с министром обороны Андреем Тараном, чтобы обсудить прогресс в реформировании украинской оборонной отрасли и военно-промышленного комплекса с учетом евроатлантические стремления Украины.



Кроме того, министры обороны Украины и США обсудят безопасность в Черном море.



После встречи Таран и Остин сделают короткие заявления для прессы и ответят на вопросы.



В Украину Ллойд Остин прибудет после визита в Грузию.

Напомним, ранее сообщалось, что Ллойд Остин во время визита в Киев сделает важное заявление относительно членства Украины в НАТО .