Глава Пентагона и министр обороны Польши обсудили усиление обороноспособности Украины
Министры обороны США Ллойд Остин и Польши Мариуш Блащак обсудили совместные усилия по поддержке Украины, а также укрепление Альянса на фоне угроз России
Об этом информируют в официальном сообщении Пентагона .
"Министр обороны США Ллойд Дж. Остин ІІІ пообщался с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком, чтобы обсудить текущую безопасность на восточном фланге НАТО и совместные усилия по усилению обороноспособности Украины. Госсекретарь Остин высоко оценил лидерство Польши в оказании поддержки Украине, и оба лидера согласились продолжать тесное сотрудничество для усиления сдерживания и обороны Альянса", – завершил пресс-секретарь военно-воздушных сил Пентагона генерал Пэт Райдер.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак написал в твиттере о телефонном разговоре с Остином III.
"Мы говорили о российской агрессии и текущем времени в Украине. Мы также говорили о деталях присутствия американских войск в Польше и вопросах военного и модернизационного сотрудничества", - пишет Блащак.
- 14 октября министр обороны Алексей Резников заявил , что Украина может получить системы NASAMS еще до конца месяца.
- В свою очередь 26 октября компания-производитель Raytheon Technologies сообщила , что уже передала комплексы правительства США и вскоре Украина получит две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS.
- Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо предположил , что полного развертывания двух батарей NASAMS можно ожидать уже в ноябре.
- Американские власти планируют передать украинским Вооруженным Силам системы противовоздушной обороны NASAMS, а также провести обучение военных на этих комплексах уже в ноябре 2022 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.35
Покупка 39.35Продажа 40.08
-
EUR
Покупка 38.44Продажа 39.33
- Актуальное
- Важное