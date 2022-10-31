Об этом информируют в официальном сообщении Пентагона .

"Министр обороны США Ллойд Дж. Остин ІІІ пообщался с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком, чтобы обсудить текущую безопасность на восточном фланге НАТО и совместные усилия по усилению обороноспособности Украины. Госсекретарь Остин высоко оценил лидерство Польши в оказании поддержки Украине, и оба лидера согласились продолжать тесное сотрудничество для усиления сдерживания и обороны Альянса", – завершил пресс-секретарь военно-воздушных сил Пентагона генерал Пэт Райдер.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак написал в твиттере о телефонном разговоре с Остином III.

"Мы говорили о российской агрессии и текущем времени в Украине. Мы также говорили о деталях присутствия американских войск в Польше и вопросах военного и модернизационного сотрудничества", - пишет Блащак.

14 октября министр обороны Алексей Резников заявил , что Украина может получить системы NASAMS еще до конца месяца.

В свою очередь 26 октября компания-производитель Raytheon Technologies сообщила , что уже передала комплексы правительства США и вскоре Украина получит две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS.

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо предположил , что полного развертывания двух батарей NASAMS можно ожидать уже в ноябре.

Американские власти планируют передать украинским Вооруженным Силам системы противовоздушной обороны NASAMS, а также провести обучение военных на этих комплексах уже в ноябре 2022 года.

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