Об этом сообщает официальный сайт Пентагона.

Остин 22 ноября встретился с Вэй Фэнхэ на полях встречи министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

"Остин обсудил неспровоцированную войну России против Украины и подчеркнул, что Соединенные Штаты и КНР выступают против использования ядерного оружия или угроз его применения", - говорится в сообщении.

Министр обороны США добавил, что Вашингтон остается приверженным политике "единого Китая". В то же время он предостерег Пекин от односторонних изменений статус-кво Тайваня и призвал воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении острова.

В свою очередь, минобороны Китая сообщает, что Вэй Фэнхэ назвал вопрос Тайваня стержнем основных интересов Китая и главной красной линией в китайско-американских отношениях.

"Решение тайваньского вопроса - это личное дело китайцев, и ни одна внешняя сила не имеет права вмешиваться. Китайская армия имеет костяк, уверенность, уверенность и способность решительно защищать единство родины", - заявил Вэй Фэнхэ.

20 ноября лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос независимости Тайваня является красной линией в отношениях между странами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb