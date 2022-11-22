Глава Пентагона и министр обороны Китая обсудили Тайвань и войну РФ против Украины
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи в Камбодже обсудили Тайвань и войну РФ против Украины
Об этом сообщает официальный сайт Пентагона.
Остин 22 ноября встретился с Вэй Фэнхэ на полях встречи министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
"Остин обсудил неспровоцированную войну России против Украины и подчеркнул, что Соединенные Штаты и КНР выступают против использования ядерного оружия или угроз его применения", - говорится в сообщении.
Министр обороны США добавил, что Вашингтон остается приверженным политике "единого Китая". В то же время он предостерег Пекин от односторонних изменений статус-кво Тайваня и призвал воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении острова.
В свою очередь, минобороны Китая сообщает, что Вэй Фэнхэ назвал вопрос Тайваня стержнем основных интересов Китая и главной красной линией в китайско-американских отношениях.
"Решение тайваньского вопроса - это личное дело китайцев, и ни одна внешняя сила не имеет права вмешиваться. Китайская армия имеет костяк, уверенность, уверенность и способность решительно защищать единство родины", - заявил Вэй Фэнхэ.
- 20 ноября лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос независимости Тайваня является красной линией в отношениях между странами.
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