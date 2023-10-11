Глава Пентагона анонсировал новый пакет помощи для Украины в размере $200 млн: что в него войдет

Об этом он заявил в ходе встречи в формате "Рамштайн".

"Я очень рад, что США объявит о новом пакете безопасности для Украины, объемом в 200 миллионов долларов, который включает также боеприпасы М9М и также совершенно новые системы ПВО, которые будут в скором времени доставлены в Украину", - заявил Остин.

По его словам, пакет помощи содержит артиллерию, ракеты, боеприпасы ПВО, противотанковое оружие, а также необходимое вооружение для борьбы с российскими беспилотниками.

"Этой зимой задачи нашей Контактной группы двойные: мы должны продолжать помогать Украине справлять с вызовами и также продолжать развивать возможности Украины в будущих опасностях. Мы также должны обеспечить необходимые потребности Украины, в частности, в ПВО и боеприпасах", - сказал глава Пентагона.

Таким образом, общая помощь США будет составлять $43,9 млрд с начала полномасштабного вторжения.

Остин анонсировал так называемую коалицию возможностей: что это значит

"Следующим шагом в нашем долгосрочном видении будет работа с нашими коллегами-членами Контактной группы по организации того, что мы называем "коалициями возможностей", - заявил глава Пентагона.

Эти коалиции будут отвечать за координацию вкладов членов коалиции для каждой главной сферы возможностей.

Мы уже организовали высокоэффективные коалиции, сосредоточенные на танках Leopard и тренировке F-16, которые собрали ресурсы из многих стран. Но теперь мы продвигаем эту концепцию на шаг дальше. Мы просим страны организовывать коалиции, сосредоточенные на более широких возможностях, а не только на конкретных. платформах", - заявил Остин.

По его словам, участники коалиции будут думать, в какой сфере можно нарастить помощь, которая укрепила бы общую мощь Украины.

"Мы усилим обучение украинских военных на территории стран НАТО. Просим страны, чтобы они организовывали такие коалиции, выходили за пределы специфических платформ и площадок", - сказал Остин.