Об этом заявил в интервью Европейской правде Тини Кокс.

"Это не наш вопрос – указывать, как это сделать, но, конечно, Украина должна организовать свободные и честные выборы. Потому что это ваше обязательство по уставу Совета Европы. И конечно, вы это сделаете. Так что это вам нужно решить этот вызов" ", – сказал глава ПАСЕ.

Кокс подчеркнул, что организовать выборы в условиях военного положения будет трудно, однако есть примеры других стран, так Турция смогла провести голосование после разрушительного землетрясения.

"Победить в войне, пережить это вторжение – это уже невероятный вызов. Но восстановить, усилить, отстроить страну, соблюдая при этом правила демократии, верховенство права и права человека – этот вызов будет оставаться с вами на много лет вперед. Потому что если вы это не сделаете, то у вас самих возникнет вопрос - так, а что же мы защищали в этой войне, которую Россия развязала против Украины?" – заметил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Кокс объяснил, что к Украине не будет никаких претензий, если выборы будут не идеальными.

"Но если вы не проведете выборы – то у всех будут к вам вопросы. Демократия – это, конечно, не только выборы. Но без выборов демократия невозможна", – добавил он.