Глава ПАСЕ Кокс: Украина должна провести выборы несмотря на войну, это обязательство по уставу Совета Европы
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс настаивает на проведении парламентских и президентских выборов в Украине, это обязательство по уставу
Об этом заявил в интервью Европейской правде Тини Кокс.
"Это не наш вопрос – указывать, как это сделать, но, конечно, Украина должна организовать свободные и честные выборы. Потому что это ваше обязательство по уставу Совета Европы. И конечно, вы это сделаете. Так что это вам нужно решить этот вызов" ", – сказал глава ПАСЕ.
Кокс подчеркнул, что организовать выборы в условиях военного положения будет трудно, однако есть примеры других стран, так Турция смогла провести голосование после разрушительного землетрясения.
"Победить в войне, пережить это вторжение – это уже невероятный вызов. Но восстановить, усилить, отстроить страну, соблюдая при этом правила демократии, верховенство права и права человека – этот вызов будет оставаться с вами на много лет вперед. Потому что если вы это не сделаете, то у вас самих возникнет вопрос - так, а что же мы защищали в этой войне, которую Россия развязала против Украины?" – заметил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Кокс объяснил, что к Украине не будет никаких претензий, если выборы будут не идеальными.
"Но если вы не проведете выборы – то у всех будут к вам вопросы. Демократия – это, конечно, не только выборы. Но без выборов демократия невозможна", – добавил он.
- Напомним, лидер турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу уже прокомментировал первые итоги голосования на прошедших в Турции в воскресенье парламентских и президентских выборах 14 мая.
- Турецкое государственное информационное агентство Anadolu обнародовало предварительные результаты подсчета голосов на президентских выборах в Турции. По состоянию на 07:00 утра 15 мая в Турции обработали 98.55% голосов на выборах президента страны.
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