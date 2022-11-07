Глава парламентской комиссии Эстонии подал в отставку из-за скандала с якобы непристойными фото детей

Об этом сообщило издание ERR .

"Хотя атака на меня и мою семью несправедлива и подлая, я решил в интересах спокойной работы комиссии подать в отставку с должности ее председателя", – сказал Михкельсон в понедельник утром в парламентской фракции Партии реформ.

Кроме того, он также добавил, что не намерен отказываться от участия во внешней политике и политике безопасности Эстонии, а также от выдвижения своей кандидатуры на следующих парламентских выборах.

Издание сообщает, что 27 октября издания Postimees и Delfi опубликовали статьи о Михкельсоне, где заявили, что он делал непристойные фотографии детей. По словам самого политика, за скандалом стоит спор о праве заботы о детях его нынешней супруги.

В Партии реформ Эстонии поддержали однопартийца, но в последние дни политическое давление на Михкельсона со стороны других партий стало усиливаться.

Фракции оппозиционных EKRE и центристов потребовали отзыва Михкельсона с должности главы важной парламентской комиссии, а входящие в правительство Isamaa и социал-демократы должны были выработать свою позицию по этому вопросу в ближайшие дни. При этом лидеры этих двух партий в предыдущих комментариях скептически оценили шансы Михкельсона сохранить занимаемую должность.

18 октября парламент Эстонии признал российский режим террористическим и осудил аннексию украинских территорий.

20 октября Эстония ужесточила правила перевозки грузов через границу с Россией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb