Глава парламентской комиссии Эстонии подал в отставку из-за скандала с якобы непристойными фото детей
Глава парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон из Партии реформ решил подать в отставку из-за скандала с фотографиями, к которому оказался причастен
Об этом сообщило издание ERR .
"Хотя атака на меня и мою семью несправедлива и подлая, я решил в интересах спокойной работы комиссии подать в отставку с должности ее председателя", – сказал Михкельсон в понедельник утром в парламентской фракции Партии реформ.
Кроме того, он также добавил, что не намерен отказываться от участия во внешней политике и политике безопасности Эстонии, а также от выдвижения своей кандидатуры на следующих парламентских выборах.
Издание сообщает, что 27 октября издания Postimees и Delfi опубликовали статьи о Михкельсоне, где заявили, что он делал непристойные фотографии детей. По словам самого политика, за скандалом стоит спор о праве заботы о детях его нынешней супруги.
В Партии реформ Эстонии поддержали однопартийца, но в последние дни политическое давление на Михкельсона со стороны других партий стало усиливаться.
Фракции оппозиционных EKRE и центристов потребовали отзыва Михкельсона с должности главы важной парламентской комиссии, а входящие в правительство Isamaa и социал-демократы должны были выработать свою позицию по этому вопросу в ближайшие дни. При этом лидеры этих двух партий в предыдущих комментариях скептически оценили шансы Михкельсона сохранить занимаемую должность.
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