Глава парламента Финляндии получил орден Ярослава Мудрого

Об этом сообщила пресс-служба парламента Финляндии.

Отмечается, что глава парламента Финляндии поблагодарил за оказанную честь, а посол Украины Ольга Диброва отметила личное лидерство Халл-ахо и его вклад в сохранение национального и международного единства в поддержку украинского народа.

Президент Владимир Зеленский наградил Юсу Халла-Ахо, а также ряд других международных деятелей, орденом князя Ярослава Мудрого II степени указом от 4 сентября.

Справочно. Орден князя Ярослава Мудрого – государственная награда, которой Украина отмечает иностранных граждан. Медаль имеет три ступени: I, II, III. Наивысшей степенью медали является I степень.