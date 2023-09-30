Глава парламента Финляндии получил орден Ярослава Мудрого
Председатель Верховной рады Руслан Стефаншук в пятницу вручил главе парламента Финляндии Юсси Халла-ахо орден Ярослава Мудрого ІІ степени, которым его наградил президент Украины Владимир Зеленский
Об этом сообщила пресс-служба парламента Финляндии.
Отмечается, что глава парламента Финляндии поблагодарил за оказанную честь, а посол Украины Ольга Диброва отметила личное лидерство Халл-ахо и его вклад в сохранение национального и международного единства в поддержку украинского народа.
Президент Владимир Зеленский наградил Юсу Халла-Ахо, а также ряд других международных деятелей, орденом князя Ярослава Мудрого II степени указом от 4 сентября.
Справочно. Орден князя Ярослава Мудрого – государственная награда, которой Украина отмечает иностранных граждан. Медаль имеет три ступени: I, II, III. Наивысшей степенью медали является I степень.
- 5 сентября стало известно, что в здании парламента Финляндии прекратили продажу продукции Pepsi, которая не вышла из рынка России и продолжает вести там свой бизнес.
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