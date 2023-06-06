О ходе работ по ликвидации последствий удара он сообщил 6 июня в Telegram.

"Разбитые крыши, которые до сих пор не разобраны. Строительный мусор, который до сих пор не вывезен. Экспертная оценка повреждений, которая до сих пор как следует не проведена. Материальная помощь, которая до сих пор не определена и не выделена. Люди, которые не понимают, как быть дальше. Этот список можно продолжать... Был поражен бездействием Подгородненской громады. Выехал на место разобраться. Пообщался с людьми. Вывод: такая работа местной власти недопустима", - написал Лысак.



По его словам, громады области уже не раз попадали под вражеские удары, но ни в одном из случаев не было такого равнодушия со стороны органов местного самоуправления.

"Поручил главе громады немедленно решить все проблемные вопросы. Так нельзя", - подчеркнул председатель ОВА.