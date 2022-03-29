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Глава ОВА Синегубов о ситуации в Харьковской области: ВСУ держат позиции, критической точкой остается Изюм

29 мартa, 2022 вторник
11:24
война с Россией

Оккупанты за минувшие сутки 46 раз обстреляли Харьковскую область и областной центр

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в "Телеграмме".

"За минувшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области: Салтовка, "Новые Дома", поселок Жуковского, Пятихатки, Алексеевка, "Горизонт", Кулиничи, Чугуев, Дергачи. Также зафиксировано около 280 обстрелов "Град", – сообщил Синегубов.

Две крылатые ракеты захватчики выпустили по городу Люботин, в результате чего один человек погиб, есть пострадавшие.

"Ликвидировали пожары и в Чугуевском районе", – добавил глава ОВА.

Вооруженные Силы Украины удерживают позиции, ведутся операции по вытеснению врага из Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений. Критической точкой остается Изюм, где продолжаются ожесточенные бои.

За сутки защитники Харьковщины захватили значительное количество российской техники, в том числе средства радиоэлектронной борьбы, ликвидировали еще один российский самолет и беспилотник.


Напомним, РФ с 24 февраля потеряла около 17 200 военных, 1710 бронемашин, 597 танков, 127 самолетов и 129 вертолетов.

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Харькв
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