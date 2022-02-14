Глава оргкомитета Нацотбора Евровидения-2022 Лодыгин заявил о готовности уйти в отставку из-за скандала вокруг конкурса

Об этом он сказал во время пресс- конференции вокруг ситуации по результатам конкурса, передает Эспрессо.TV.



"Сейчас вижу от общества, от общества, выраженного в наблюдательном совете НСТУ, сигналы недоверия по моей работе, я согласен принять такую аргументацию, если к моей работе есть недоверие. Я готов подать в отставку, чтобы подтвердить кристально чистую репутацию Общественного по этому делу", - заявил Лодыгин.



Также он извинился перед группой Kalush Orchestra за слова о "людях из леса" во время комментирования его выступления.



"Я допускаю, что мне не хватило точности в формулировке. Это метафора, которой я пытался объяснить свои ощущения от того, что увидел. В моей оценке речь шла об ощущении того, как мы представляем Украину. Я свою оценку давал прежде всего как член жюри, как художник, как продюсер, эта оценка безусловно субъективна. И я на это имею право", - пояснил Лодыгин.



Напомним, победительница нацотбора Алина Паш выступала на территории России после аннексии Крыма. А участники группы Kalush, занявшей второе место, заявили о фальсификации в подсчете голосов.

Организаторы Нацотбора на Евровидение прокомментировали поездку Алины Паш в оккупированный Крым.

14 февраля одесский активист Сергей Стерненко заявил, что певица Alina Pash, победившая в нацотборе на Евровидение-2022, могла подделать справку о посещении оккупированного Крыма от Госпогранслужбы.

Позже организаторы заявили, что готовы дисквалифицировать Алину Паш, если подтвердится, что она въезжала в оккупированный Крым не со стороны Украины.

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