Глава ООН направляется в Вашингтон для переговоров по "спасению" зернового соглашения

Об этом пишет The New York Times.

Ожидается, что генсек ООН встретится с Энтони Блинкеном и членами Конгресса в течение трех дней встреч в Вашингтоне после разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник.

"Среди тем, которые Антониу Гутерреш, как ожидается, обсудит, - война в Украине и зерновое соглашение, которое все чаще оказывается под угрозой на фоне жалоб со стороны России на то, что аспекты соглашения, способствующих экспорту российского зерна и удобрений, не придерживаются", - утвердили журналисты.

"Мы находимся в очень щекотливом моменте возобновления Черноморской инициативы", - заявил во вторник пресс-секретарь Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.