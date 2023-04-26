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Глава ООН направляется в Вашингтон для переговоров по "спасению" зернового соглашения

26 апреля, 2023 среда
12:24
Экономика Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш должен посетить Вашингтон для встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном для "спасения" зернового соглашения

Об этом пишет The New York Times.

Ожидается, что генсек ООН встретится с Энтони Блинкеном и членами Конгресса в течение трех дней встреч в Вашингтоне после разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник.

"Среди тем, которые Антониу Гутерреш, как ожидается, обсудит, - война в Украине и зерновое соглашение, которое все чаще оказывается под угрозой на фоне жалоб со стороны России на то, что аспекты соглашения, способствующих экспорту российского зерна и удобрений, не придерживаются", - утвердили журналисты.

"Мы находимся в очень щекотливом моменте возобновления Черноморской инициативы", - заявил во вторник пресс-секретарь Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.

  • Напомним, ранее министерство обороны РФ обвинило Украину в нарушении зернового соглашения, заявив, что украинские беспилотники якобы атаковали Севастополь, использовав зерновые коридоры.
  • 14 марта в МИД РФ предложили продлить "зерновое соглашение" на 60 дней. В свою очередь министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил , что предложение РФ продлить зерновое соглашение на 60 дней не соответствует подписанным договоренностям, предусматривающим продление по меньшей мере на 120 дней.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал Лаврову для Путина письма, в которых говорится о дальнейших действиях по зерновому соглашению.
Общество
Мир
Украина
Россия
ООН
зерно
США
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