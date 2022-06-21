"Глава" оккупационной власти Мариуполя обещает выплаты пострадавшим от "агрессии армии Украины", несмотря на отсутствие денег
Несмотря на отсутствие денег, оккупационные власти Мариуполя говорят о намерениях выплатить денежные компенсации пострадавшим от "агрессии армии Украины" мариупольцам
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Отмечается, что "глава" оккупационной власти Мариуполя Константин Иващенко издал "указ", согласно которому всем пострадавшим от "агрессии армии Украины" мариупольцам будет выплачена компенсация в размере 16 тыс. рублей за квадратный метр (около 8 тыс. грн).
Андрющенко напоминает, что в то же время самопровозглашенные оккупационные власти Донецкой области неоднократно заявляли, что никаких выплат не предусматривается.
"Нет ни "закона", ни "денег", - пишет Андрющенко.
По его словам, общая сумма, которую нужно уплатить, составляет около $12 млрд.
Советник мэра также отмечает, что в будущем следует ожидать новых "свидетельств" о "преступлениях Украины".
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