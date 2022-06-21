Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отмечается, что "глава" оккупационной власти Мариуполя Константин Иващенко издал "указ", согласно которому всем пострадавшим от "агрессии армии Украины" мариупольцам будет выплачена компенсация в размере 16 тыс. рублей за квадратный метр (около 8 тыс. грн).

Андрющенко напоминает, что в то же время самопровозглашенные оккупационные власти Донецкой области неоднократно заявляли, что никаких выплат не предусматривается.

"Нет ни "закона", ни "денег", - пишет Андрющенко.

По его словам, общая сумма, которую нужно уплатить, составляет около $12 млрд.

Советник мэра также отмечает, что в будущем следует ожидать новых "свидетельств" о "преступлениях Украины".

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Петр Андрющенко рассказал, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сообщают, что гуманитарную помощь с июля будут выдавать только определенным категориям граждан , а именно тем, кто не может работать из-за физических недостатков.

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