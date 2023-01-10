Глава Одесской ОВА уволил Олега Муратова с должности заместителя

Об этом в телеграмме глава ОВА Максим Марченко .

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко № 6/К-2023 от 10.01.2023 уволен Муратов Олег Михайлович с должности заместителя главы Одесской областной государственной администрации 10 января 2023 года", - написал глава Одесской ОВА.

Известно, что 5 января Служба безопасности Украины задержала заместителя главы Одесской областной военной администрации Олега Муратова, который просил взятку в $35 тыс. у подчиненного за избежание уголовной ответственности. Чиновник был задержан в здании облгосадминистрации во время передачи полученных денег своему водителю.

Задержанному объявили подозрение за завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах и оконченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение.

Общественное писало , что в зале Приморского суда, где 5 января Муратову избирали меру пресечения, заместитель председателя Одесской ОВА отрицал обвинения во взяточничестве и требовал немедленного освобождения из-под стражи.

Впоследствии, 9 января Муратов вышел из следственного изолятора под залог в размере 3 миллионов 220 тысяч 800 гривен. Адвокат подозреваемого Вадим Оксюта рассказал, что залог за заместителя председателя Одесской ОВА уплатили 10 физических лиц, внесших разные суммы.

"Залог уплачен не Муратовым, а уплачен десятью физическими лицами в разных размерах. У меня нет таких полномочий - говорить, кто именно помог собирать, объявлять персональные данные таких лиц", - сказал адвокат Общественному.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb