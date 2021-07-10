Глава Одесского района Барвиненко поздравил Януковича с днем рождения
Бывший член Партии регионов, депутат Верховной Рады VI-VIII созывов, а ныне глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко решил поздравить заочно осужденного президента-беглеца Виктора Януковича с днем рождения
Сообщение с бравурным фото экс-президента появилось в фейсбуке Барвиненко в пятницу, 9 июля 2021 года, передает Еспресо.TV .
"71 сегодня. Помню, 60 праздновали. А теперь никто и не вспомнит. Sic transit gloria mundi", - написал глава Одесской райсовета.
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"Правда, текст простоял недолго - минуты три, а потом был удален", - отмечает по этому поводу одесская интернет-газета Думская.net .
Скриншот был сохранен.
Барвиненко трижды был нардепом от разных партий - сначала от БЮТ, затем от Партии регионов, а до 2019 года от "Возрождения".
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Сейчас Виталий Барвиненко представляет партию "Доверяй делам" одесского городского головы Геннадия Труханова.
- Виктор Янукович родился 9 июля 1950 года в оккупированном сейчас Енакиево.
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