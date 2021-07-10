Глава Одесского района Барвиненко поздравил Януковича с днем рождения

Сообщение с бравурным фото экс-президента появилось в фейсбуке Барвиненко в пятницу, 9 июля 2021 года, передает Еспресо.TV .



"71 сегодня. Помню, 60 праздновали. А теперь никто и не вспомнит. Sic transit gloria mundi", - написал глава Одесской райсовета.



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"Правда, текст простоял недолго - минуты три, а потом был удален", - отмечает по этому поводу одесская интернет-газета Думская.net .







Скриншот был сохранен.



Барвиненко трижды был нардепом от разных партий - сначала от БЮТ, затем от Партии регионов, а до 2019 года от "Возрождения".



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Сейчас Виталий Барвиненко представляет партию "Доверяй делам" одесского городского головы Геннадия Труханова.

Виктор Янукович родился 9 июля 1950 года в оккупированном сейчас Енакиево.



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