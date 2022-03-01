Глава громады в Запорожской области перешел на сторону РФ

Об этом он написал в Facebook.



"Ситуация следующая: россияне обещают не препятствовать работе наших служб, обещают не заниматься мародерством, не будут стрелять в жилой сектор и не будут разрушать инфраструктуру", - сообщил Рыкун.



Он заявил, что якобы оккупанты "обещают покинуть нашу землю через несколько дней".



"Вводится комендантский час. Автомобили будут проверяться во избежание агрессии", - написал глава громады.

Напомним, 27 февраля находящийся на Харьковщине городской голова города Купянска Геннадий Мацегора сдал населенный пункт российской армии.

СБУ сообщила о подозрении мэру Купянска Геннадию Мацегоре за намерение сдать город российским оккупантам и переговоры с ними