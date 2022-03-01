Глава громады в Запорожской области перешел на сторону РФ
Глава Михайловской громады Владимир Рыкун заявил, что провел переговоры с руководством российских войск
Об этом он написал в Facebook.
"Ситуация следующая: россияне обещают не препятствовать работе наших служб, обещают не заниматься мародерством, не будут стрелять в жилой сектор и не будут разрушать инфраструктуру", - сообщил Рыкун.
Он заявил, что якобы оккупанты "обещают покинуть нашу землю через несколько дней".
"Вводится комендантский час. Автомобили будут проверяться во избежание агрессии", - написал глава громады.
- Напомним, 27 февраля находящийся на Харьковщине городской голова города Купянска Геннадий Мацегора сдал населенный пункт российской армии.
- СБУ сообщила о подозрении мэру Купянска Геннадию Мацегоре за намерение сдать город российским оккупантам и переговоры с ними
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.58
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное