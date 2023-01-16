Глава ОБСЕ встретился с Зеленским и чиновниками: обсудили нарушения прав человека на оккупированных территориях и гуманитарную поддержку
В понедельник, 16 января, Владимир Зеленский в Киеве встретился с главой ОБСЕ и главой МИД Северной Македонии Буяром Османи и обсудил нарушения прав человека на оккупированных территориях
Об этом он написал в телеграме.
"Сегодня поддержка миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе очень важна для Украины. Во время встречи с главой ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи обсудили необходимость увеличения внимания ОБСЕ к нарушениям прав человека на временно оккупированных территориях Украины. Это для нас очень важные вещи ", – пишет глава государства.
Зеленский также поблагодарил правительство и народ Северной Македонии за гуманитарную и оборонную поддержку Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения.
В свою очередь Османи заявил, что ОБСЕ "стремится поддерживать Украину в ее усилиях по восстановлению мира и построению стабильной, процветающей и демократической нации".
"Я поражен его (Зеленского, - ред.) преданностью делу благополучия украинского народа и его мужеством перед лицом постоянных вызовов. Я хочу выразить свою полную поддержку украинскому правительству, которое продолжает стремиться к миру, стабильности и процветанию в регионе", - пишет глава ОБСЕ.
- Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, недавно вступивший в должность главы ОБСЕ, прибыл в Украину. В рамках визита он посетил Бородянку Киевской области.
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