Глава ОБСЕ Рау приедет в Украину и посетит зону ООС, затем улетит в Москву на переговоры с Лавровым

Об этом сообщил представитель МИД Польши Лукаш Ясина, передает Polskie Radio .

Ясина рассказал, что Рау приедет в Украину на два дня. Сначала он прибудет в Киев, затем поедет на линию разграничения в зоне Операции объединенных сил.

"Там есть что-то ощутимое – не декларации, а миссия Организации безопасности и сотрудничества в Европе, которая имеет дело с этим замороженным, а то и не полностью замороженным конфликтом", – сказал Ясина.

Представитель польского ведомства добавил, что цель следующей поездки Рау в РФ - построить диалог ОБСЕ-Россия на высоком уровне.

"Министр Рау едет в Москву, чтобы построить этот диалог с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Лучше говорить, чем не говорить", - заметил Ясина.