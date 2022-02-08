Глава ОБСЕ Рау приедет в Украину и посетит зону ООС, затем улетит в Москву на переговоры с Лавровым
Министр иностранных дел Польши и глава ОБСЕ Збигнев Рау прилетит в Украину с двухдневным визитом в четверг, 10 февраля, после чего поедет в Москву на переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым
Об этом сообщил представитель МИД Польши Лукаш Ясина, передает Polskie Radio .
Ясина рассказал, что Рау приедет в Украину на два дня. Сначала он прибудет в Киев, затем поедет на линию разграничения в зоне Операции объединенных сил.
"Там есть что-то ощутимое – не декларации, а миссия Организации безопасности и сотрудничества в Европе, которая имеет дело с этим замороженным, а то и не полностью замороженным конфликтом", – сказал Ясина.
Представитель польского ведомства добавил, что цель следующей поездки Рау в РФ - построить диалог ОБСЕ-Россия на высоком уровне.
"Министр Рау едет в Москву, чтобы построить этот диалог с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Лучше говорить, чем не говорить", - заметил Ясина.
- В четверг, 13 января, Збигнев Рау сообщил, что Украина будет первым государством, в которое он совершит визит в роли главы ОБСЕ.
- 7 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев для обсуждения усилий в рамках Нормандского формата, реализации комплексного пакета сдерживания России, развития торговых отношений и экономического сотрудничества. Также министерша посетила прифронтовый поселок Широкино в Донецкой области и пообщалась с украинскими военными.
- Кроме того, 7 февраля в Киев приехали главы МИД Австрии, Словакии и Чехии. Они также поехали в зону ООС и посетили КПВВ "Станица Луганская".
- Также 8 февраля в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
- Известно, что вскоре Украину приедет глава МИД Испании для обсуждения военной и экономической помощи и сдерживания агрессии РФ.
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