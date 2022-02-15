Глава ОБСЕ Рау инициирует новые переговоры по безопасности в Европе
Глава ОБСЕ и МИД Польши Збигнев Рау предложил провести новый диалог по вопросам безопасности Европы
Об этом он заявил на совместной преконференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Укринформ.
"Польское председательство в ОБСЕ предпринимает разные шаги по предотвращению и снижению нынешнего уровня напряжения. В этом духе мы предложили инициативу нового диалога на тему европейской безопасности", - сообщил Збигнев Рау.
По словам министра, он рассказал Лаврову о логике этого проекта, которому Польша предоставит существенный приоритет.
Збигнев Рау отметил, что целью создания новых переговоров является "снижение риска конфронтации и укрепления безопасности и стабильности на просторах ОБСЕ".
"Мы ожидаем, что эта инициатива позволит лучше понять позиции всех стран-участников и улучшить предсказуемость действий, а также укрепить подходы к безопасности, неделимости безопасности и мирным отношениям между странами", - подытожил глава МИД Польши.
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