Глава ОБСЕ Рау инициирует новые переговоры по безопасности в Европе

Об этом он заявил на совместной преконференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Укринформ.



"Польское председательство в ОБСЕ предпринимает разные шаги по предотвращению и снижению нынешнего уровня напряжения. В этом духе мы предложили инициативу нового диалога на тему европейской безопасности", - сообщил Збигнев Рау.



По словам министра, он рассказал Лаврову о логике этого проекта, которому Польша предоставит существенный приоритет.



Збигнев Рау отметил, что целью создания новых переговоров является "снижение риска конфронтации и укрепления безопасности и стабильности на просторах ОБСЕ".



"Мы ожидаем, что эта инициатива позволит лучше понять позиции всех стран-участников и улучшить предсказуемость действий, а также укрепить подходы к безопасности, неделимости безопасности и мирным отношениям между странами", - подытожил глава МИД Польши.

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