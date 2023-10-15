Глава ОБСЕ приедет в Киев
Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македони Буяр Османи, 16 октября приедет в Киев с визитом
Об этом он сообщил в Х.
Османи сообщил, что планирует встретиться с украинскими лидерами
"Путешествие в Киев в качестве главы ОБСЕ. На повестке дня встречи с украинскими лидерами и привлечение людей на месте, чтобы услышать их потребности, надежды и страхи. Украина и ее люди являются первоочередной заботой для ОБСЕ",
- Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер заявил, что ОБСЕ вряд ли станет местом для мирных переговоров между Россией и Украиной, однако может играть определенную роль после достижения договоренностей о прекращении огня.
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