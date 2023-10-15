Глава ОБСЕ приедет в Киев

Об этом он сообщил в Х.

Османи сообщил, что планирует встретиться с украинскими лидерами

"Путешествие в Киев в качестве главы ОБСЕ. На повестке дня встречи с украинскими лидерами и привлечение людей на месте, чтобы услышать их потребности, надежды и страхи. Украина и ее люди являются первоочередной заботой для ОБСЕ",