Глава ОБСЕ прибыл в Киев: программа визита
Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, недавно вступивший в должность главы ОБСЕ, 16 января прибыл в Украину
Об этом он сообщил в Twitter .
"После девятичасовой поездки на поезде мы прибыли в Киев. С нетерпением ожидаем продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и оказания помощи людям на местах", - написал глава ОБСЕ.
- 14 января оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку, зафиксированы прилеты по энергетическим объектам в шести областях Украины.
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