Об этом он сообщил в Twitter .

"После девятичасовой поездки на поезде мы прибыли в Киев. С нетерпением ожидаем продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и оказания помощи людям на местах", - написал глава ОБСЕ.

14 января оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку, зафиксированы прилеты по энергетическим объектам в шести областях Украины.

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