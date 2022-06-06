Глава оборонного комитета российской Думы заговорил о вводе войск ОДКБ в Украину
Глава комитета российской Государственной думы по обороне Андрей Картаполов не исключает, что на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей могут ввести "миротворцев" из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Об этом сообщает российское издание "Московский комсомолец".Генерал Картаполов заявил, что страны НАТО хотят "залезть туда" по поводу миротворческой деятельности" и отметил, что страны ОДКБ могут подготовить ответ "на такие вбросы".
ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Члены ОДКБ отказывались отправлять войска в Украину для помощи союзникам-россиянам.
- Напомним, 3 мая заместитель министра обороны Казахстана заявил , что Казахстан не планирует отправлять войска в Украину.
- The New York Times писал , что майский саммит ОДКБ продемонстрировал изоляцию Путина.
- Белорусский политолог Павел Юсов считает , что после успешного контрнаступления ВСУ ОДКБ начнет распадаться.
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