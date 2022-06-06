Глава оборонного комитета российской Думы заговорил о вводе войск ОДКБ в Украину

Об этом сообщает российское издание "Московский комсомолец".

Генерал Картаполов заявил, что страны НАТО хотят "залезть туда" по поводу миротворческой деятельности" и отметил, что страны ОДКБ могут подготовить ответ "на такие вбросы".

ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Члены ОДКБ отказывались отправлять войска в Украину для помощи союзникам-россиянам.