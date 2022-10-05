Нужно перестать врать о военной операции, приводить ложные данные, ведь это может вызвать потерю доверия народу

Такое мнение выразил глава комитета госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщает РБК.

"Надо перестать лгать. Мы неоднократно об этом говорили <...>. Но как-то не доходит до отдельных руководителей", - сказал он.

Картаполов отметил, что сводки Минобороны не меняются и фактически не содержат правды о ситуации на фронте в Украине.

"Уничтожили десятки снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов... И все. Ну, а народ знает... У нас народ не дурак. Он видит, что его не воспринимают, он видит, что ему не хотят говорить не всю правду, а даже ее часть. Это может привести к потере кредита доверия", – предупредил глава думского комитета.

Отметим, что до избрания депутатом Картаполов являлся заместителем Сергея Шойгу в министерстве обороны.

Напомним, вчера, 5 октября, минобороны РФ признало значительные успехи ВСУ на Харьковщине и Херсонщине

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