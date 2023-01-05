Глава оборонного комитета бундестага заявила о необходимости передать Украине БМП Marder
Глава оборонного комитета немецкого бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила о необходимости передать Украине боевые машины пехоты Marder
Об этом политик Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию, заявила газете Süddeutsche Zeitung .
"Нам следует сейчас начать передислокацию боевой машины пехоты Marder в Украину и немедленно начать обучение управлению ею… Нам точно нужно двигаться сейчас", – заявила Штрак-Циммерманн.
Она назвала "положительным" решение Франции, планирующей отправить в Украину танки AMX-10 RC , оснащенные пушкой калибра 105 мм.
"Важно, что наши западные партнеры снова первыми делают шаг, которого они могли ожидать от нас", - упрекнула депутат.
Она отметила, что Marder есть в достаточном количестве на складах бундесвера, равно как и боеприпасы к ним.
- 14 декабря 2022 года стало известно, что Франция и Италия одобрили поставки Украине систем противовоздушной обороны SAMP-T.
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