Об этом политик Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию, заявила газете Süddeutsche Zeitung .

"Нам следует сейчас начать передислокацию боевой машины пехоты Marder в Украину и немедленно начать обучение управлению ею… Нам точно нужно двигаться сейчас", – заявила Штрак-Циммерманн.

Она назвала "положительным" решение Франции, планирующей отправить в Украину танки AMX-10 RC , оснащенные пушкой калибра 105 мм.

"Важно, что наши западные партнеры снова первыми делают шаг, которого они могли ожидать от нас", - упрекнула депутат.

Она отметила, что Marder есть в достаточном количестве на складах бундесвера, равно как и боеприпасы к ним.

14 декабря 2022 года стало известно, что Франция и Италия одобрили поставки Украине систем противовоздушной обороны SAMP-T.

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