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Глава оборонного комитета бундестага раскритиковала Шольца за отказ предоставлять танки Украине

27 декабря, 2022 вторник
13:45
Мир

Глава комитета по вопросам обороны бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн назвала отказ канцлера Шольца дать Украине танки "не только непонятным, но и тревожно недальновидным"

Об этом Штрак-Циммерман сказала в интервью RND.

Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн отметила, что Германия могла бы помочь Украине в ее борьбе, однако в ведомстве канцлера "месяцами не хватало свободы"

"Отказ канцлера дать Украине танки в борьбе за выживание не только непонятный, но и тревожно недальновидный. Ситуация, особенно для мирного украинского населения, катастрофическая. Извините за оправдание, почему мы не можем доставить танки. Особенно когда я слышу, что поставки танков были бы особой провокацией для России. Мы успешно поставили самоходные гаубицы, зенитные танки, артиллерийские системы и высокоэффективные противовоздушные системы, чтобы спасти тысячи жизней. Доставка танков сейчас была бы важным дополнением к отвержению российских позиций", - сказала она.

Штрак-Циммерманн считает, что отказ предоставлять танки Украине спровоцирован не столько страхом перед эскалацией конфликта, сколько влиянием российского нарратива, как Запад и НАТО таким образом будут провоцировать РФ.

"Очевидно, российский нарратив срабатывает и мешает некоторым в канцелярии предоставить Украине столь необходимые танки. Тот, кто фантазирует о том, что с Россией будет пересечена красная линия, рассказывает историю агрессора, а не жертв", - отметила она.

Глава оборонного комитета бундестага предположила, что блокировать поставки танков господину Шольцу предлагают его советники, но подчеркнула, что именно канцлер несет ответственность.

"Считаю этот отказ очень большой ошибкой. Меня злит, когда оглядываюсь за последние несколько месяцев и вижу, какие абсурдные дискуссии у нас были. Сколько времени прошло, чтобы мы могли помочь. Эти консультанты всегда за волной, совсем не думая стратегически. Зима: сейчас украинские военные тренируются на Marder и Leopard 2. Теперь нужно немедленно начать подготовку, чтобы наконец встать перед волной и доставить материал, который будет иметь большое влияние, всего за несколько недель", – отметила Штрак-Циммерманн.

Впрочем, председатель комитета по вопросам обороны не теряет надежды на то, что в следующем году Германия таки поставит в Украину боевые танки и бронетранспортеры.

"Когда я оглядываюсь назад на то, как часть федерального правительства выступала против поставок тяжелого оружия в марте и апреле этого года, да, я все еще надеюсь. Так или иначе, но мы с коллегами не прекратим настаивать, пока это наконец не будет реализовано", - сказала она.

  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 6 декабря призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder
  • Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых 8 декабря в эфире Эспрессо выразил убеждение , что в ближайшее время Украина получит танки Leopard от Германии, и отметил, что получение их позволит ВСУ уверенно перейти к наступательным действиям на всей линии фронта.

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