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Глава Николаевской ОВА Ким о боях возле аэропорта: оккупанты зажаты и отступают

7 мартa, 2022 понедельник
17:38
война с Россией

В понедельник, 7 марта, украинские военные отбили у российских оккупантов аэропорт в Николаеве. Впоследствии в районе аэропорта произошло танковое сражение, после которого оккупанты начали отступать

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Еспресо.TV.

Он рассказал, что за аэропорт произошло танковое сражение. Из трех танков у противника остался один. Разбитые оккупанты отступают и разбегаются.

"По аэропорту. Даже танковый бой завязался. В общем, они отступают, разбегаются. Там один еще остался танк у них из трех, насколько я понял. Они в районе Баловного, туда в лес. Они понимают, что зажаты и пошли прятаться по домах. Около 20 человек", - сказал Ким.

  • Напомним, российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины. Основные усилия направляются на окружение Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева.

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