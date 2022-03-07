Глава Николаевской ОВА Ким о боях возле аэропорта: оккупанты зажаты и отступают

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Еспресо.TV.



Он рассказал, что за аэропорт произошло танковое сражение. Из трех танков у противника остался один. Разбитые оккупанты отступают и разбегаются.

"По аэропорту. Даже танковый бой завязался. В общем, они отступают, разбегаются. Там один еще остался танк у них из трех, насколько я понял. Они в районе Баловного, туда в лес. Они понимают, что зажаты и пошли прятаться по домах. Около 20 человек", - сказал Ким.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины. Основные усилия направляются на окружение Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева.