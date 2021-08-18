Глава Николаевской ОГА назвал войну на Донбассе "гражданской"

Такое мнение николаевский губернатор выразил в комментарии изданию "Шиповник" в день презентации плана мероприятий по случаю празднования 30-летия Независимости Украины.



Корреспондент издания попросила Виталия Кима объяснить, что он имел в виду в 2014 году, когда писал, что на востоке Украины происходит гражданская война.



Через 7 лет николаевский губернатор подтвердил свои же слова, что на Донбассе "воюют граждане Украины против других граждан Украины, которые находятся под руководством России".



"Я писал это в контексте того, что оружие в руках украинцев и украинцев (с обеих сторон конфликта). Просто мотивация у них разная. Кто-то отстаивает российские интересы, а кто-то украинские. Гражданство Украины, на тот момент, было в обоих (сторон конфликта). Сейчас идет война де-юре - гражданская война. Де-факто - российская агрессия. То есть, они управляют нашими гражданами, которых мы ждем назад. Когда власть в России изменится, тогда наши граждане к нам вернутся ", - сказал Виталий Ким.

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