Глава Николаевской ОГА назвал войну на Донбассе "гражданской"
Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что боевые действия на территории Луганской и Донецкой областей - это гражданская война
Такое мнение николаевский губернатор выразил в комментарии изданию "Шиповник" в день презентации плана мероприятий по случаю празднования 30-летия Независимости Украины.
Корреспондент издания попросила Виталия Кима объяснить, что он имел в виду в 2014 году, когда писал, что на востоке Украины происходит гражданская война.
Через 7 лет николаевский губернатор подтвердил свои же слова, что на Донбассе "воюют граждане Украины против других граждан Украины, которые находятся под руководством России".
"Я писал это в контексте того, что оружие в руках украинцев и украинцев (с обеих сторон конфликта). Просто мотивация у них разная. Кто-то отстаивает российские интересы, а кто-то украинские. Гражданство Украины, на тот момент, было в обоих (сторон конфликта). Сейчас идет война де-юре - гражданская война. Де-факто - российская агрессия. То есть, они управляют нашими гражданами, которых мы ждем назад. Когда власть в России изменится, тогда наши граждане к нам вернутся ", - сказал Виталий Ким.
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