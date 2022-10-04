Глава НБУ Шевченко заявил об отставке, объяснив ее проблемами со здоровьем
Во вторник, 4 октября, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что уходит в отставку, объяснив такое решение проблемами со здоровьем
Об этом Кирилл Шевченко написал на своей странице в фейсбуке.
"Друзья, по причинам, связанным со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я оставляю должность главы Национального банка Украины", - написал Шевченко.
Шевченко подчеркнул, что обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять его заявление.
"Сегодня НБУ действительно сильнее, чем когда-либо, в способности встречать вызовы и преодолевать кризисы, достойно проходит проверку войной. И сохраняет свою способность быть основой послевоенного восстановления экономики и направлять на это весь финансовый сектор. Тем, кто придет после меня, я передаю банковскую систему сильной, капитализированной, устойчивой. Верю в то, что такой она останется и дальше", - добавил Шевченко.
Справка: Кирилла Шевченко 16 июля 2020 года Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины.
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