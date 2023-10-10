Глава Нацполиции назвал два фактора дестабилизации в Украине
Глава Нацполиции Иван Выгивский назвал факторы дестабилизации в Украине. Один из них – наличие оружия у гражданского населения
Об этом он сказал агентству "Интерфакс-Украина" .
"Одним из дестабилизирующих факторов я считаю коррупцию. И Национальная полиция борется с проявлениями коррупции как в стране, согласно нашему функционалу, так и внутри структуры. Одни люди воюют на передовой, другие живут мирной жизнью, считая, что война их не касается, а некоторые вообще конвертируют войну в деньги", - отметил глава Нацполиции.
По его словам, работа, которую правоохранители ведут в отношении ТЦК и врачебных комиссий, уже дает результаты.
"Намного труднее стало уклониться от воинского долга", - подчеркнул Выгивский.
В то же время, он отметил, что наличие оружия у населения тоже может иметь негативные последствия в будущем.
"Еще риски дестабилизации – наличие на руках у населения незарегистрированного оружия, на будущее – возможно ухудшение криминогенной ситуации в результате возможных послевоенных сложностей", - резюмировал глава Нацполиции.
- 23 июня в Украине заработал Единый реестр оружия. Теперь документы на оружие можно предоставить в электронном кабинете или в специализированном магазине по торговле оружием.
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