Глава Нацполиции назвал два фактора дестабилизации в Украине

Об этом он сказал агентству "Интерфакс-Украина" .

"Одним из дестабилизирующих факторов я считаю коррупцию. И Национальная полиция борется с проявлениями коррупции как в стране, согласно нашему функционалу, так и внутри структуры. Одни люди воюют на передовой, другие живут мирной жизнью, считая, что война их не касается, а некоторые вообще конвертируют войну в деньги", - отметил глава Нацполиции.

По его словам, работа, которую правоохранители ведут в отношении ТЦК и врачебных комиссий, уже дает результаты.

"Намного труднее стало уклониться от воинского долга", - подчеркнул Выгивский.

В то же время, он отметил, что наличие оружия у населения тоже может иметь негативные последствия в будущем.

"Еще риски дестабилизации – наличие на руках у населения незарегистрированного оружия, на будущее – возможно ухудшение криминогенной ситуации в результате возможных послевоенных сложностей", - резюмировал глава Нацполиции.