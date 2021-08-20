Глава Нацполиции Черновицкой области заявил об отставке

Об этом он написал в Facebook.

Дмитриев поблагодарил коллег из других ведомств за плодотворное сотрудничество.

"Я имел высокую честь три года возглавлять Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области - за это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения - без " смотрящих ", без воров в законе и с низкой криминогенной обстановкой", - написал он.

Напомним, 10 августа руководитель главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что подал рапорт об отставке и его удовлетворили.

11 августа новым главой Национальной полиции Украины в Киеве стал экс-начальник Нацполиции в Полтавской области полковник Иван Выговский .

20 августа глава Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель сообщил об отставке .