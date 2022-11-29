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Глава НАТО призвал поддержать Украину в борьбе с "ужасной зимой"

29 ноября, 2022 вторник
11:57
Мир

Украину ждет "ужасная зима", поэтому НАТО будет призывать союзников усиливать поддержку Киева. Министры иностранных дел стран Альянса обсудят увеличение военной помощи Украине во время встречи в Румынии

Об этом говорится в материале Sky News.

Увеличить помощь Киеву зимой союзников будет просить глава НАТО Йенс Столтенберг. На встрече проведут переговоры по увеличению помощи, включающей системы противовоздушной обороны, боеприпасы, а также нелетальную помощь (горючее, медицинские средства и зимнее снаряжение).

"Это будет ужасная зима для Украины, поэтому мы работаем над усилением нашей поддержки, чтобы она была устойчивой", – цитирует Sky News высокопоставленный европейский дипломат.

Британские журналисты отмечают, что Россия не скрывает собственных намерений уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. Предстоящие обстрелы могут быть не менее мощными, чем прошлогодние, оставившие миллионы украинцев без тепла, воды и света.

  • Напомним, 27 ноября Владимир Зеленский предупредил , что Россия готовит новые мощные атаки по Украине.

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Новости
Украина
Йенс Столтенберг
НАТО
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